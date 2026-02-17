Grande divertimento a Madesimo per i baby sciatori del Circuito Schena Generali

A Madesimo, quasi 300 bambini tra i 3 e i 7 anni hanno partecipato alle gare del Circuito Schena Generali 20252026, perché il Circolo Sciatori ha deciso di organizzare un evento dedicato ai più piccoli. I piccoli sciatori, provenienti da diverse città, hanno affrontato le piste del comprensorio, vivendo un weekend di pura adrenalina. Nel corso delle tre giornate, i bambini delle categorie cuccioli e baby si sono sfidati in discipline semplici, portando in scena sorrisi e entusiasmo.

Vittorie per Petra Longa, Johan Bergamaschi, Martina Gallo, Emma Sterlocchi, Leonardo Fichera, Asia Lazzeri, Angela Lazzeri, Oscar Cecchini e Vittoria Galli Quasi 300 piccoli sciatori, delle categorie cuccioli e baby, sono scesi in pista, tra venerdì, sabato e domenica, a Madesimo, per il Circuito Schena Generali 20252026, nelle gare organizzate dal Circolo Sciatori Madesimo: si sono messi in gioco e, soprattutto, si sono divertiti. Hanno vinto Petra Longa, Johan Bergamaschi, Martina Gallo, Emma Sterlocchi, Leonardo Fichera, Asia Lazzeri, Angela Lazzeri, Oscar Cecchini e Vittoria Galli. Venerdì 13 febbraio, i cuccioli si sono cimentati nel Flipper, una specialità di recente introduzione che mette alla prova agilità e reattività: tre diverse manche, partite rispettivamente alle 9.