A Aprica e in Valmalenco, i giovani sciatori del Circuito Schena Generali hanno dato spettacolo. Le piste bianche si sono riempite di energia e di emozioni mentre si sfidano tra loro, cercando di dimostrare il loro talento. Gli spettatori presenti hanno assistito a gare tirate, con molti che hanno già dimostrato di poter diventare i nuovi protagonisti dello sci italiano.

Grande spettacolo ed emozioni ad Aprica e in Valmalenco per i giovani sciatori del Circuito Schena Generali. Weekend di sfide, di gioie e qualche "dolore" per i campioncini dello sci alpino dei club della provincia di Sondrio che si sono cimentati in due gare ad Aprica e a Chiesa in Valmalenco sulle piste del Palù. Prosegue quindi senza soste l’edizione 202526 del Circuito Schena Generali, la kermesse di sci che da sempre rappresenta il trampolino di lancio per i giovani sciatori tesserati per gli sci club della provincia di Sondrio. Di qui sono passati tutti i big del passato, da Deborah Compagnoni a Giorgio Rocca tanto per citare i più famosi, e del presente, tra i quali citiamo Elena Curtoni che tra poco gareggerà a Cortina d’Ampezzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Circuito Schena Generali. Gli emuli della Curtoni crescono sulle piste bianche

Approfondimenti su Circuito Schena Generali

Il circuito sciistico Schena Generali ha aperto la stagione a Livigno con la partecipazione di circa 300 giovani talenti tra le categorie cuccioli e baby.

Il Circuito Schena ha ospitato a Madesimo due gare di superG, offrendo spettacolo e emozioni.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Circuito Schena Generali

Argomenti discussi: Circuito Schena Generali. Gli emuli della Curtoni crescono sulle piste bianche; CIRCUITO SCHENA GENERALI: SCI ALPINO CON TUTTE LE CATEGORIE IN GARA AD APRICA E A CHIESA IN VALMALENCO; Campolungo regala emozioni: spettacolo e talento al primo gigante del Circuito Schena Generali; CIRCUITO SCHENA GENERALI: MARA SANGIORGIO E SEBASTIANO AUTORINO VITTORIOSI IN SUPER GIGANTE.

Campolungo regala emozioni: spettacolo e talento al primo gigante del Circuito Schena GeneraliUna domenica di grande sport e divertimento ha animato la pista di Campolungo, teatro del primo gigante del Circuito Schena Generali, appuntamento storico dedicato allo sci giovanile valtellinese. intornotirano.it

Circuito Schena Generali 2024/2025: 19 appuntamenti per giovani sciatori in ValtellinaSotto l’albero di Natale spunta un’edizione del Circuito Schena Generali ricca di appuntamenti. I giovani sciatori valtellinesi alle prime armi, sia gli amanti dello sci alpino sia dello sci nordico e ... ilgiorno.it

Circuito Schena Generali, quanti ragazzi in evidenza a Chiesa Valmalenco e Aprica #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook

Campolungo regala emozioni: spettacolo e talento al primo gigante del Circuito Schena Generali x.com