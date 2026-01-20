circuito sciistico schena in vetrina i baby talenti

Il circuito sciistico Schena Generali ha aperto la stagione a Livigno con la partecipazione di circa 300 giovani talenti tra le categorie cuccioli e baby. La prima prova, uno slalom speciale sulla pista Pian di Volpe, ha visto i piccoli sciatori confrontarsi in una competizione organizzata dallo Sporting Livigno. Un momento importante per i giovani atleti, che rappresenta un punto di partenza per il circuito 20252026.

La carica dei 300 ha caratterizzato la tappa livignasca del circuito sciistico Schena Generali. Trecento piccoli sciatori, delle categorie cuccioli e baby, hanno partecipato ieri, a Livigno, alla prima prova a loro riservata del Circuito Schena Generali 20252026: uno slalom speciale, in una sola manche, che si è disputato sulla pista Pian di volpe, per l’organizzazione dello Sporting Livigno. Il circuito Schena Generali è, da sempre, una sorta di vetrina per i giovani e giovanissimi sciatori degli sci club della provincia di Sondrio. Di qui hanno spiccato il volo verso vittorie di livello mondiale la regina Deborah Compagnoni, re Giorgio Rocca e, in tempi recenti, Roberto Nani e Irene Curtoni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

