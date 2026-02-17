GPS 2026 | si può aggiornare e poi non presentare domanda per le supplenze? Quali sanzioni se si rinuncia? RISPOSTE AI QUESITI

GPS graduatorie provinciali e di istituto per il biennio 202628: la docente Sonia Cannas risponde, con la consueta professionalità, ai quesiti dei nostri lettori. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Se sei iscritto nelle GPS, puoi comunque presentare domanda per le GAE, purché tu soddisfi i requisiti richiesti.

La guida fornisce informazioni chiare sulla scadenza per ottenere l’abilitazione e sull’impatto delle riserve sulle supplenze nelle graduatorie GPS per gli anni scolastici 202627 e 202728.

Argomenti discussi: Inserimento con riserva in prima fascia GPS: cosa succede se non si consegue il titolo entro il 30 giugno. Pillole di Question Time; Graduatorie GPS 2026/28: guida alle supplenze passo dopo passo; Gps 2026, si può eliminare un servizio inserito per errore?; Scuola, Graduatorie GPS 2026: come fare domanda e quali sono le novità.

GPS 2026 e graduatorie di istituto: cosa si compila ora e cosa si farà in estate. Il punto di Sonia CannasNel corso del Question Time del 16 febbraio, Sonia Cannas ha chiarito uno degli aspetti che genera più dubbi tra gli aspiranti docenti: cosa bisogna fare concretamente in fase di aggiornamento o nuovo ... orizzontescuola.it

Provincia delle GPS 2026: unica per tutte le classi di concorso, si sceglie nella domanda di marzo e vale per due anni. Pillole di Question TimeNel question time del 9 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas ... orizzontescuola.it

