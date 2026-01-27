GPS 2026-28 | entro quale data è necessario avere l’abilitazione? Le riserve incideranno sulle supplenze? RISPOSTE AI QUESITI

La guida fornisce informazioni chiare sulla scadenza per ottenere l’abilitazione e sull’impatto delle riserve sulle supplenze nelle graduatorie GPS per gli anni scolastici 202627 e 202728. È importante conoscere i termini e le procedure per garantire un inserimento corretto e tempestivo nelle graduatorie aggiornate.

Graduatorie GPS: riprendono le nostre puntate dedicate all’inserimento, aggiornamento e cambio provincia per gli anni scolastici 202627 e 202728. Ha risposto ai quesiti dei nostri lettori Sonia Cannas, docente esperta di normative scolastiche. Quali sono i principali titoli di riserva e come incidono sulle assegnazioni delle supplenze? I titoli di riserva più comuni riguardano i beneficiari della legge 68 del 1999, che prevede percentuali di riserva diverse a seconda della categoria di appartenenza. La categoria più diffusa è quella degli invalidi civili. Le percentuali di riserva sono calcolate sul totale delle cattedre disponibili a livello provinciale e devono tener conto dei posti già occupati da docenti di ruolo che rientrano nelle medesime categorie.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

GPS 2026-2028: Guida definitiva. Nuovi punteggi, riserve e la rivoluzione dell’algoritmoUna delle novità più impattanti del biennio 2026-2028 è l’estensione della riserva dei posti. Servizio Civile Universale: Confermata la riserva del 15% dei posti per chi ha concluso il servizio civile ... informazionescuola.it

GPS 2026, controlla se mancano CFU alla laurea prima di presentare domanda. Quando scattano i controlli. NOVITA’GPS 2026: la procedura è attesa nelle prossime settimane. E' importante ribadire che per l'accesso alla II fascia GPS è necessario essere in possesso del titolo completo prima di procedere all'iscrizi ... orizzontescuola.it

