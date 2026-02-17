Google sposta Now Playing dai Pixel | ecco quando arriverà l’app dedicata sul Play Store la data è vicina

Google ha deciso di spostare l’app Now Playing dal sistema dei Pixel al Play Store, per permettere a più utenti di utilizzarla facilmente. La funzione, che riconosce automaticamente i brani ascoltati nelle vicinanze, ha conquistato molti proprietari di Pixel, anche grazie alla sua semplicità. Ora, con questa mossa, Google mira a rendere l’app disponibile anche su altri dispositivi Android, semplificando l’accesso e gli aggiornamenti. La nuova versione dovrebbe arrivare entro poche settimane.

C'è una funzione che, silenziosamente, ha fatto innamorare migliaia di possessori di Google Pixel. Si chiama Now Playing, quel meccanismo quasi magico che identifica i brani musicali in sottofondo senza che tu debba fare nulla, senza connessione dati, senza aprire app. Semplicemente, il tuo telefono sa cosa stai ascoltando e te lo mostra sulla schermata di blocco. Per molti, questa caratteristica ha reso superfluo persino Shazam, lo storico riferimento nel riconoscimento musicale. Fino a oggi, però, Now Playing è rimasto una sorta di presenza fantasma, integrato profondamente nelle viscere di Android System Intelligence, quel componente di sistema che gestisce anche altre funzionalità intelligenti come i sottotitoli in tempo reale.