Google risolve finalmente una lacuna nel backup android
Google ha risolto un problema che impediva il backup automatico dei download sui dispositivi Android. La causa era una funzionalità mancante che lasciava molti utenti senza copie di sicurezza dei file scaricati. Ora, con l'aggiornamento, i download vengono salvati automaticamente su Google Drive, garantendo maggiore protezione ai dati.
Questo testo esamina una novità introdotta da Google per i dispositivi android: il backup automatico dei download versola Google Drive. L’implementazione si integra con i servizi Google One e Google Photos, offrendo una protezione dei file senza richiedere interventi manuali. L’analisi descrive come funziona, i limiti associati e quando la funzione potrebbe essere disponibile in modo diffuso. backup automatico dei download su android: cosa cambia. Con l’aggiornamento del sistema Play, i contenuti scaricati nella cartella Downloads vengono automaticamente salvati nel cloud. Questa integrazione rappresenta una protezione aggiuntiva che evita la perdita di dati in caso di guasti o di smarrimento del dispositivo, senza che sia necessaria alcuna azione da parte dell’utente. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
