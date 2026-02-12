Android auto otterrà finalmente questa amata funzione di google maps

Android Auto si prepara a ricevere una delle funzioni più richieste dagli utenti di Google Maps. Dopo mesi di attese, l’aggiornamento sembra finalmente in arrivo e potrebbe offrire nuove opzioni di personalizzazione. Gli sviluppatori hanno analizzato il codice e hanno scoperto dettagli che fanno ben sperare. Per chi usa spesso l’app di navigazione, si tratta di un passo avanti importante. La novità potrebbe migliorare l’esperienza di guida, rendendo più facile adattare le mappe alle proprie preferenze. Non resta che aspettare l’uscita ufficiale per vedere come si concretizza questa novità.

Questo testo presenta una sintesi delle novità legate ad android auto, focalizzandosi sull’aggiornamento recente e sulle potenziali opzioni di personalizzazione emerse dal codice. si delineano scenari di allineamento tra l’applicazione su smartphone e l’esperienza sul sistema di infotainment, con attenzione alle implicazioni pratiche per l’uso quotidiano. android auto 16.2 e la possibile introduzione del driving avatar. nel codice rilevato in android auto 16.2 compaiono riferimenti a un “driving avatar”, destinato a riflettere le opzioni di personalizzazione disponibili nell’app mobile. questa menzione suggerisce un percorso di allineamento tra le funzioni dell’app e quelle dell’auto, pur rimanendo chiaro che la feature non è ancora pienamente attiva o disponibile in tutte le versioni. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Un nuovo bug di Android Auto sta creando problemi agli utenti.

Google Maps ha introdotto una nuova funzione per iOS che permette di salvare automaticamente il luogo del parcheggio quando l'utente smette di guidare.

