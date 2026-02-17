Google pixel 10a specifiche confermate da operatore statunitense a un giorno dal lancio

Un operatore statunitense ha confermato le specifiche del Google Pixel 10a a un giorno dal suo lancio, svelando che il nuovo smartphone sarà dotato di una batteria più duratura e di una fotocamera simile a quella dei modelli precedenti. La conferma arriva pochi giorni prima della presentazione ufficiale, quando sono trapelate anche immagini di prodotto che mostrano un design compatto e moderno.

pixel 10a emerge dalle prime conferme ufficiali come un aggiornamento incrementale ma affidabile, orientato a offrire una gestione quotidiana sostenuta da una batteria robusta, una fotocamera allineata al passato e una connettività moderna. le informazioni pubblicate da un operatore americano hanno reso disponibili dettagli chiave, fornendo una base concreta su cui basare l'attesa prima della presentazione ufficiale. pixel 10a: conferme anticipate da un operatore americano. la pagina di knowledge base pubblicata dal gestore conferma una serie di caratteristiche fondamentali: risoluzione dello schermo di 2424 x 1080, peso di 184 g e dimensioni di 154 x 73 x 8,9 mm.