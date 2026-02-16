Pixel 10a fuga dai carrier conferma specifiche chiave prima del lancio di questa settimana
Il Pixel 10a ha fatto parlare di sé dopo che un carrier statunitense ha rivelato alcune specifiche prima del suo lancio, previsto per il 18 febbraio. La fuga di informazioni conferma dettagli tecnici importanti, tra cui la fotocamera e il processore, creando aspettative tra gli appassionati di tecnologia. La conferma arriva da una fonte ufficiale, che ha condiviso le caratteristiche principali del nuovo modello.
pixel 10a è al centro dell’attenzione con una data di lancio fissata per il 18 febbraio e nuove conferme su diverse specifiche provenienti da una fonte ufficiale di un carrier statunitense. le informazioni indicano un equilibrio tra prestazioni e prezzo nella fascia mid?range, accompagnate da una colorazione distintiva e da una batteria capiente per l’uso quotidiano. pixel 10a: specifiche principali e data di lancio. fonti di carrier hanno pubblicato una knowledge base che elenca i dettagli chiave del dispositivo, registrando una configurazione hardware mirata a offrire una buona autonomia e qualità fotografica senza eccedere nel prezzo. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
Pixel 10a specifiche trapelate: gorilla glass e confronto con pixel 9a
Le specifiche del Pixel 10a sono trapelate, rivelando che il nuovo smartphone utilizza vetro Gorilla Glass, a causa di miglioramenti nella resistenza ai graffi.
Pixel 10a rivale principale: prezzo e specifiche
L’iPhone 17e si prepara a sfidare il Pixel 10a, il principale rivale nel segmento entry-level.
Google Pixel 10a Release Date is OFFICIAL! Everything We Know (Specs, Price & More)
