Google photos sul web dimentica come sincronizzare con l’app mobile

Google Photos ha smesso di sincronizzare correttamente le foto tra il sito web e l’app mobile, causando confusione tra gli utenti. Da alcuni giorni, molte persone segnalano che le immagini caricate sul computer non appaiono più sull’app e viceversa. Un utente ha riferito di aver perso alcune foto importanti perché, nonostante avesse salvato tutto online, le immagini non si aggiornano automaticamente sui dispositivi mobili. Gli esperti stanno cercando di capire cosa abbia provocato questo problema di sincronizzazione.

Questo testo analizza un malfunzionamento segnalato dagli utenti di google photos: la sincronizzazione tra la versione web e l’app mobile sembra non funzionare correttamente. Viene esaminato cosa sta accadendo, quali sono le modalità operative interessate e quali indicazioni emergono dai report. problema di sincronizzazione tra google photos web e l’app mobile. Secondo le numerose segnalazioni, le immagini salvate sul web non tornano nell’ app mobile. Questo rompe il flusso di backup che consente normalmente di accedere alle foto tramite cloud e di vederle su entrambe le piattaforme. Il flusso tipico descrive che un’immagine salvata nell’app venga automaticamente caricata nel cloud e ressa visibile sia sul sito sia sull’app. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Google photos sul web dimentica come sincronizzare con l’app mobile Google photos modo più veloce per accedere alle cartelle sul dispositivoGoogle Photos ha introdotto una scorciatoia più rapida per aprire le cartelle sul dispositivo. Google photos aggiunge modelli di creazione con intelligenza artificiale su iphoneGoogle Photos ha lanciato una nuova funzione chiamata Create with AI, che permette di creare contenuti con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: I migliori 8 servizi di Cloud storage del 2026; Google potenzia la privacy: come rimuovere foto esplicite e dati sensibili dalla Ricerca; In arrivo la funzione Crea con l’AI in Google Foto su iPhone: a cosa serve e come funziona; AS Roma - sito ufficiale. Google introduce Me Meme in Google Photos, una nuova funzione IA che permette di trasformare le vostre foto in meme con pochi tocchi. https://gametimers.it/google-presenta-me-meme-la-nuova-funzione-ia-di-google-photos-per-trasformare-le-vostre-foto- facebook Google Foto, condividere immagini finalmente sarà facile col tasto Copia x.com