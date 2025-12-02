Settimana velica internazionale l' edizione 2026 a Livorno dal 24 aprile al 3 maggio
L'edizione 2026 della Settimana velica internazionale si terrà a Livorno dal 24 aprile al 3 maggio. L'annuncio è arrivato nei giorni scorsi durante la presentazione dell'evento al circolo Ufficiali della marina militare alla presenza dell'ammiraglio comandante dell'Accademia Navale, Alberto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Presentata a Roma l’edizione SVI 2026 della Settimana Velica Internazionale di Livorno! Un’edizione all’insegna di crescita, inclusività e qualità sportiva, con il ritorno della classe 420, un Villaggio della Vela più accessibile e la conferma di due grandi even - facebook.com Vai su Facebook
Settimana velica internazionale, l'edizione 2026 a Livorno dal 24 aprile al 3 maggio - L'annuncio è arrivato nei giorni scorsi durante la presentazione dell'evento al circolo Ufficiali de ... Lo riporta livornotoday.it
Presentata a Roma la Settimana Velica Internazionale 2026 - Presentata presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare di Roma l'edizione 2026 della Settimana Velica Internazionale di Livorno, alla presenza dell'ammiraglio comandante dell'Accademia Navale, A ... Come scrive ansa.it
Settimana velica del Lauria, Marcantonio vince nell'Optimist - Nell'unica prova valida della Divisione A, il successo è andato al velista del Gulliver Favignana che ha preceduto Paolo Tabacco del Kaucana di Marina di Ragusa ... palermotoday.it scrive
Brindisi-Corfù 2025: tutto pronto per la 39ª edizione della regata internazionale - Cresce l'attenzione, come tutti gli anni, attorno alle imbarcazioni partecipanti alla regata velica internazionale Brindisi - Segnala quotidianodipuglia.it