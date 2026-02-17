Google i o 2026 date confermate cosa aspettarsi

Google IO 2026 si terrà quest’anno dal 10 al 12 maggio, confermando la data ufficiale dopo mesi di attesa. L’evento, che si svolgerà a Mountain View, si concentra su aggiornamenti per Android e nuove funzionalità dei servizi Google. Tra le novità più attese ci sono miglioramenti nell’intelligenza artificiale e strumenti più avanzati per gli sviluppatori. Gli appassionati di tecnologia si preparano a scoprire le ultime innovazioni presentate dalla grande azienda americana.

google io 2026 rappresenta l'appuntamento annuale dedicato agli sviluppatori, con una finestra ricca di novità su android e altri servizi google. l'evento si sviluppa in due giornate, alternando interventi sul palco, sessioni tecniche, dimostrazioni e workshop, il tutto trasmesso in diretta per permettere la partecipazione remota. l'attenzione resta focalizzata sui progressi tecnologici e sulle opportunità offerte agli sviluppatori. google io 2026: date e luogo. la conferenza è prevista dal 19 maggio al 20 maggio, in una cornice consolidata per l'evento: lo shoreline amphitheatre di mountain view, in california.