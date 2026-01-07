Sciopero mezzi di trasporto 2026 | le date da segnare e cosa aspettarsi a gennaio

Iniziano le agitazioni nel settore dei trasporti per gennaio 2026, con scioperi programmati che potrebbero influire sulla mobilità quotidiana. È importante conoscere le date e le eventuali conseguenze per pianificare gli spostamenti con anticipo. Di seguito, le date da segnare e le informazioni utili per affrontare al meglio questa fase di agitazioni nel settore dei mezzi di trasporto.

Dopo la pausa delle festività, gennaio 2026 si apre con una nuova tornata di agitazioni sindacali che possono creare disagi a chi si sposta per lavoro, studio o viaggi. Nel calendario degli scioperi compaiono infatti azioni nazionali e locali che riguardano, a seconda delle giornate, trasporto pubblico locale, treni e settore aereo. Di seguito un . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

