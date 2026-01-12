La stagione di F1 2026 prende il via con i primi annunci delle scuderie, segnando l’inizio delle presentazioni ufficiali. Con un nuovo regolamento che promette novità tecniche e di sviluppo, il calendario dei lanci e dei test sarà fondamentale per seguire le evoluzioni delle squadre. In questo articolo, troverai tutte le date, le anticipazioni e le aspettative per un’annata che si preannuncia interessante e ricca di novità.

La launch season della Formula 1 2026 entra finalmente nel vivo: da questa settimana iniziano le presentazioni delle squadre e l’attesa è alta, anche perché il 2026 porterà in pista un pacchetto regolamentare rivoluzionario. Tradotto: nuove forme, nuove soluzioni aerodinamiche, nuove interpretazioni. e (quasi certamente) anche qualche “depistaggio” studiato a tavolino. Già nei giorni scorsi si è capito che sarà una stagione di lanci “particolare”: sono circolate infatti immagini (poi rivelatesi artefatte) legate ad Audi e a un presunto shakedown in Spagna. Un assaggio di quello che ci aspetta: con il primo test a porte chiuse, chi segue la F1 dovrà imparare a leggere bene i dettagli delle foto che emergeranno, distinguendo ciò che è reale da ciò che è marketing. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - F1 2026 calendario completo dei lanci di tutte le scuderie (date, test e cosa aspettarsi)

Leggi anche: Calendario Test di F1 2026? Tutte le date, una sessione sarà chiusa al pubblico

Leggi anche: Calendario Test di MotoGP 2026? Tutte le date e i giorni prima del Mondiale

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il calendario dei Gran Premi di F1 del 2026; La McLaren rivela la data della presentazione della vettura; Calendario F1 2026: il viaggio della rivoluzione, 24 GP per ridisegnare il Mondiale; F1 2026: il calendario dei test invernali.

F1 Calendario 2026, 24 GP e 6 Sprint Race: il programma completo - La Formula 1 2026 riparte con 24 GP, nuove regole e un calendario rivoluzionato: debutta Madrid, cambiano le Sprint e gli orari. virgilio.it