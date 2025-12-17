Golf Dp World Tour di scalo alle Mauritius 5 gli italiani al via

Il Dp World Tour sbarca alle Mauritius per l’Afrasia Bank Open, il torneo conclusivo dell’Opening Swing 2026. Cinque italiani sono pronti a sfidarsi in un contesto mozzafiato nell’arcipelago dell’Oceano Indiano, vicino al Madagascar. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di golf, che promette emozioni e grande spettacolo tra panorami incantevoli e sfide di alto livello.

© Oasport.it - Golf, Dp World Tour di scalo alle Mauritius. 5 gli italiani al via Il Dp World Tour passa alle Mauritius, arcipelago dell’Oceano Indiano non lontano dalle coste del Madagascar, per il consueto Afrasia Bank Open, torneo conclusivo dell’Opening Swing della stagione 2026. L’evento, che mette in palio 1,2 milioni di dollari e 3.000 punti Race to Dubai, si disputerà sui fairway dell’Heritage La Reserve Golf Links, situato a Bel Ombre, sull’isola principale. A Mahè non sarà presente il defending champion, l’inglese John Parry, che qui l’anno scorso si impose con 2 colpi di vantaggio sui sudafricani Dylan Naidoo e Christo Lamprecht. Al suo posto presenti, però, Eugenio Chacarra, 3° la scorsa settimana all’Alfred Dunhill Championship, il sudafricano Jayden Schaper, vincitore pochi giorni fa a Johannesburg, il tedesco Marcel Siem, partito a rilento in questa stagione con un 62esimo e un 56esimo posto nei due tornei africani precedenti, il finlandese Oliver Lindell, due top 10 lo scorso anno, il britannico Marcus Armitage, con 2 bei risultati la passata stagione (5° posto al BMW PGA Championship e 5° al Prosche Singapore Classic), e il danese Jacob Skov Olesen, 8° al Irish Open e 3° al Nexo championship nel 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it Leggi anche: Golf su Sky e Now, il DP World Tour fa tappa a Mauritius: cinque italiani all’AfrAsia Bank Open Leggi anche: Golf, il Dp World Tour riparte dall’Australia per la stagione 2026. 4 italiani al via Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. DP World Tour: in Sudafrica Schaper supera Norris al playoff; Golf, DP World Tour: Migliozzi, Laporta e Pavan in Sudafrica; Neergaard-Petersen conquista il primo titolo DP World Tour al Crown Australian Open. Stefano Mazzoli 23°; GOLF – DP World Tour: Migliozzi, Laporta e Pavan in Sudafrica. Golf, Dp World Tour di scalo alle Mauritius. 5 gli italiani al via - Il Dp World Tour passa alle Mauritius, arcipelago dell'Oceano Indiano non lontano dalle coste del Madagascar, per il consueto Afrasia Bank Open, torneo ... oasport.it

Golf, DP World Tour: 5 azzurri all’AfrAsia Bank Mauritius Open - (askanews) – L’AfrAsia Bank Mauritius Open chiude la serie di cinque eventi denominati “Opening Swing” che hanno dato inizio alla stagione 2026 del DP World Tour. msn.com

Pronostici Golf: analisi, tracciato, quote e scommesse del AfrAsia Bank Mauritius Open 2025 del DP World Tour - Torniamo dopo una settimana di pausa a parlare di pronostici sul Golf, ma anche questa volta abbiamo un solo torneo, del DP World Tour, e anche minore con un ... betitaliaweb.it

Round 4 Highlights 2025 DP World Tour Championship

Buon inizio di Francesco Molinari nella nuova stagione del DP World Tour Il torinese ha chiuso al decimo posto con -8 il Nedbank Golf Challenge in honour of Gary Player, torneo organizzato in collaborazione con il Sunshine Tour sul percorso del Gary Pl - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.