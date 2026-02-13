Sony ha sorpreso i fan durante lo State of Play annunciando e rilasciando subito “God of War: Sons of Sparta”, il nuovo capitolo della serie, questa volta in versione 2D e disponibile da subito.

Gran finale a sorpresa allo State of Play: Sony ha annunciato e lanciato immediatamente God of War: Sons of Sparta, nuovo capitolo della celebre saga in una veste completamente inedita. Si tratta di un action platform in 2D che racconta le origini di Kratos, ed è già disponibile su PlayStation 5. Il progetto, di cui si vociferava da mesi, è stato pubblicato con un vero e proprio shadow drop, sorprendendo pubblico e appassionati. Il gioco è sviluppato da Mega Cat Studios in collaborazione con Santa Monica Studio e propone una reinterpretazione stilistica della serie, abbandonando temporaneamente la struttura tridimensionale degli ultimi capitoli per adottare una formula bidimensionale ispirata ai classici action a scorrimento. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - God of War: Sons of Sparta, annunciato il nuovo capitolo in 2D: è già disponibile

Approfondimenti su god sons

Sony e Amazon hanno annunciato ufficialmente l’attore scelto per interpretare Kratos nella serie TV live action di God of War.

BOMBAZOS: Vuelven God of War y Konami | NUEVO Castlevania | Project Windless y mas | Xbox PS5 PC

Ultime notizie su god sons

Argomenti discussi: God of War Sons of Sparta: quanto costa e quante versioni ci sono, è solo digitale o anche su disco?; God of War: Sons of Sparta è un prequel 2D disponibile da oggi su PS5; God of War: Sons of Sparta annunciato e già disponibile, è il nuovo capitolo in 2D; God of War: Sons of Sparta è stato annunciato…ed è già disponibile!.

God of War: Sons of Sparta è un prequel 2D disponibile da oggi su PS5Per celebrare il 20° anniversario della serie, Santa Monica Studio e Mega Cat Studios hanno annunciato e pubblicato a sorpresa God of War: Sons of Sparta, un platformer d'azione in 2D disponibile in q ... it.ign.com

God of War Sons of Sparta è realtà… ed è disponibile ORA!Non solo aggiornamenti sulla saga principale: Sony Santa Monica ha annunciato a sorpresa un nuovo God of War in 2.5D. vgmag.it

God of War: Sons of Sparta è disponibile da oggi su PS5! Armati della conoscenza direttamente dagli dèi. Parti all’avventura in questo action platform 2D, presentato allo State of Play, ora disponibile su PlayStation Store: store.playstation.com/it-it/concept/… x.com

Gran finale a sorpresa allo State of Play: Sony ha annunciato e lanciato immediatamente God of War: Sons of Sparta. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com facebook