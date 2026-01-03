Gli studi condotti presso l’oasi WWF di Pozzuolo evidenziano come il cambiamento climatico influenzi la migrazione e il comportamento degli uccelli. In sei mesi, sono state rilevate settanta catture, testimonianza delle alterazioni negli spostamenti di queste specie. Questi dati sottolineano l’importanza di monitorare gli effetti del riscaldamento globale sulla biodiversità e sugli ecosistemi locali.

di Barbara Calderola POZZUOLO Settanta catture in sei mesi. Con il cambiamento climatico "anche gli uccelli perdono l’orientamento. Esemplari che dovevano già essere nel Sahara, sono ancora qui". Monitoring, il progetto dell’Ispra all’ Oasi del Wwf di Pozzuolo, nata sulle ceneri della cava di prestito della Teem, dà i numeri di fine anno. I volontari hanno anche realizzato un video con i recuperi più emozionanti. Il primo "anello" fu posizionato nel giugno 2023, a "stazione di inanellamento " appena battezzata, e su un rarissimo esemplare di "Luì di Pallas", in arrivo dalla taiga siberiana. L’ultima visita guidata nella riserva dove operano, con i volontari, gli esperti dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), si è tenuta prima dell’inverno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pozzuolo, gli studi sull'oasi wwf: "Perché quegli uccelli sono qui? Tutti gli effetti del climate change"

Oasi del Wwf, scuole e ciclabili. Interventi e occasioni mancate - L’Oasi del WWF a Pozzuolo Martesana realizzata sulle ceneri della cava di prestito autostradale, e il restauro a Melzo della Cascina Triulza a Melzo: sono gli interventi fiore all’occhiello finanziati ... ilgiorno.it

Strage di bestiole all'Oasi Wwf di Pozzuolo Martesana: Libellule sparite - Tempesta nell'Oasi Naturalistica Wwf della Martesana: decine di volatili uccisi, danni anche ad attrezzature, posti di avvistamento e sentieri. ilgiorno.it