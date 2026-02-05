Iran e Stati Uniti negoziano una de-escalation

Torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti. Dopo le recenti manifestazioni scoppiate il 28 dicembre, il governo iraniano ha aumentato la repressione, portando a decine di migliaia di vittime. Le due parti sono ora impegnate in negoziati per ridurre i rischi di un’escalation. La situazione resta molto delicata e il rischio di un conflitto è ancora alto.

Resta altissima la tensione in Iran dopo le manifestazioni esplose il 28 dicembre. La repressione avrebbe portato a decine di migliaia di vittime. Trump ha più volte minacciato di intervenire militarmente contro Teheran senza una rinuncia al programma nucleare da parte del regime. I diplomatici.🔗 Leggi su Today.it

Il dibattito sulla gestione del conflitto in Ucraina continua a suscitare opinioni contrastanti.

La possibilità di un conflitto tra Stati Uniti e Iran è una preoccupazione che ricorre nel dibattito internazionale.

Stati Uniti e Iran: tra deterrenza armata, diplomazia opaca e il rischio di una nuova guerra regionaleLe tensioni tra Stati Uniti e Iran non si sono risolte, ma si sono trasformate, assumendo i contorni di una crisi lunga, fatta di mosse militari calibrate, dichiarazioni contraddittorie e segnali dipl ... unimondo.org

Iran, confermati i colloqui Washington-Teheran in Oman. DIRETTAGli Stati Uniti hanno respinto le richieste iraniane su sede e contenuti dei negoziati che sembravano saltare. Vacilla la tregua a Gaza, 21 morti nei raid di Israele: 'Siamo stati attaccati, Hamas ha ... tg24.sky.it

