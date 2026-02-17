Gli spararono due volte perché difendeva gli indios
Remo Baldassarri ha subito due spari mentre difendeva gli indios nell’Acre, perché si oppose a chi voleva sfruttarli. È rimasto in zona per un totale di circa tre settimane, vivendo in prima persona le tensioni tra i contadini e le forze locali. Durante il suo soggiorno, ha assistito a scontri e minacce, mentre cercava di proteggere le comunità indigene.
Intervista a Remo Baldassarri, cugino e testimone nell’Acre. Quanto tempo sei rimasto nell’Acre? "La prima volta due settimane, invece la seconda per dieci giorni". Cosa ti ha colpito di più della missione? "L’emozione sincera delle persone e la partecipazione dei giovani" Hai mangiato qualcosa di particolare? "Mango, allora qui poco noto, gallina e tanto riso con verdure e fagioli". C’è un odore che ti è rimasto? "Di terra e di humus; vicino alla città invece un sentore acre di frutta tropicale lavorata". Com’erano fatte le ’scuoline’? "In legno, ognuna con un campo da calcio e una mensa; si insegnavano soprattutto portoghese e matematica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
A volte ritornano. Quanti sono gli italiani in fuga che tornano in patria (e perché)
Molti italiani che avevano lasciato il paese stanno tornando a casa.
Come sta l'uomo investito due volte ad Albaro, gli aggiornamenti
Un uomo di 79 anni è stato investito due volte martedì 9 dicembre in piazza Leopardi, nel quartiere di Albaro, a Genova.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La rapina da film, gli spari altezza uomo contro i carabinieri durante la fuga e la cattura ripresa dall'alto - FoggiaToday; Banditi armati assaltano portavalori in Puglia: le immagini video della rapina e dell'esplosione - FoggiaToday; Ragazza, 12 anni, colpita alla testa mentre cercava di salvare i compagni di classe nell’attacco in Canada.
Gli spararono due volte perché difendeva gli indiosIntervista a Remo Baldassarri, cugino e testimone nell’Acre. Quanto tempo sei rimasto nell’Acre? La prima volta due settimane, invece ... ilrestodelcarlino.it
Ucciso 15 anni fa a Pozzuoli, 4 arresti per l’omicdio Campana: gli spararono al volto x.com
Oggi 31 gennaio ricordiamo l'Appuntato del glorioso Corpo degli Agenti di Custodia Nicandro Izzo (Calvi Risorta, 1º dicembre 1944 – Napoli, 31 gennaio 1983) Egli prestava servizio nel carcere di Napoli Poggioreale, ed era stato più volte minacciato di morte - facebook.com facebook