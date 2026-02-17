Remo Baldassarri ha subito due spari mentre difendeva gli indios nell’Acre, perché si oppose a chi voleva sfruttarli. È rimasto in zona per un totale di circa tre settimane, vivendo in prima persona le tensioni tra i contadini e le forze locali. Durante il suo soggiorno, ha assistito a scontri e minacce, mentre cercava di proteggere le comunità indigene.

Intervista a Remo Baldassarri, cugino e testimone nell’Acre. Quanto tempo sei rimasto nell’Acre? "La prima volta due settimane, invece la seconda per dieci giorni". Cosa ti ha colpito di più della missione? "L’emozione sincera delle persone e la partecipazione dei giovani" Hai mangiato qualcosa di particolare? "Mango, allora qui poco noto, gallina e tanto riso con verdure e fagioli". C’è un odore che ti è rimasto? "Di terra e di humus; vicino alla città invece un sentore acre di frutta tropicale lavorata". Com’erano fatte le ’scuoline’? "In legno, ognuna con un campo da calcio e una mensa; si insegnavano soprattutto portoghese e matematica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Gli spararono due volte perché difendeva gli indios"

