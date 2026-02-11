A volte ritornano Quanti sono gli italiani in fuga che tornano in patria e perché

Molti italiani che avevano lasciato il paese stanno tornando a casa. Alcuni scelgono di farlo per vivere meglio, anche se guadagnano meno, altri invece rientrano solo dopo aver messo da parte uno stipendio estero in modalità full remote. La decisione di tornare non è sempre facile, ma sempre più persone preferiscono riavvicinarsi all’Italia.

"Guadagno meno, ma sono più sereno", racconta qualcuno. "Lavoro da remoto con lo stipendio che avevo in Inghilterra, altrimenti non sarei mai rientrato". Nel 2024 gli expat pentiti sono stati più di 50mila, circa 320mila dal 2020. L'Italia è ancora capace di richiamare, ma non abbastanza da invertire la rotta C'è chi torna "guadagnando meno ma vivendo meglio" e chi lo fa solo dopo aver blindato uno stipendio estero in modalità full remote. Non è un controesodo di massa, ma nemmeno un fenomeno marginale: ogni anno decine di migliaia di italiani che avevano scelto di vivere all’estero decidono di rientrare.🔗 Leggi su Today.it

