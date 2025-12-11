Come sta l' uomo investito due volte ad Albaro gli aggiornamenti

Un uomo di 79 anni è stato investito due volte martedì 9 dicembre in piazza Leopardi, nel quartiere di Albaro, a Genova. Attualmente rimane sedato, ventilato e in prognosi riservata, mentre le sue condizioni sono costantemente monitorate. L’incidente ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Rimane sedato, ventilato e in prognosi riservata il pedone di 79 anni investito due volte, martedì 9 dicembre intorno alle ore 18, in piazza Leopardi nel quartiere di Albaro a Genova. Come sta l'uomo investito due volte in piazza LeopardiDall'ospedale San Martino spiegano che l'uomo è stato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

UOMO INVESTITO ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI GENOVA. FERMO ANCHE L'INTERCITY PARTITO DA SALERNO Un uomo è morto investito da un treno nei pressi della stazione di Genova Quarto. Al momento non è chiaro se sia stato un gesto volon - facebook.com Vai su Facebook

Come sta l'uomo investito due volte ad Albaro, gli aggiornamenti - Il 79enne è ricoverato al San Martino da martedì sera, nel frattempo è stata rintracciata la conducente dell'auto pirata che non si è fermata, l'uomo a terra era stato poi nuovamente travolto pochi is ... Scrive genovatoday.it

Investito due volte ad Albaro, rintracciata la pirata della strada - La polizia locale ha individuato l'automobilista che lo ha travolto per la prima volta senza fermarsi: è una donna di 76 anni ... Lo riporta genovatoday.it