Gli auguri di buon lavoro di Versace all' Ust Cisl che ha celebrato il consiglio generale

Donatella Versace ha inviato gli auguri di buon lavoro all'Ust Cisl di Reggio Calabria, in seguito alla recente riunione del consiglio generale. La stilista ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal gruppo dirigente, sottolineando l’importanza di rafforzare le attività a tutela di lavoratori, pensionati e famiglie, soprattutto in un momento di crescenti sfide economiche nella regione. Per l’occasione, sono stati confermati alcuni incarichi chiave all’interno della struttura.

“Rivolgo i migliori auguri di buon lavoro al gruppo dirigente della Cisl della Città metropolitana di Reggio Calabria, che ha rinnovato alcuni incarichi di responsabilità, per consolidare e rafforzare la sua missione nel tutelare lavoratori, pensionati e rispettive famiglie, ponendo al centro.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Cisl Ust metropolitana, Francesco Candia eletto terzo segretario dal consiglio generaleFrancesco Candia è stato eletto terzo segretario della Cisl Ust metropolitana di Reggio Calabria, dopo che il consiglio generale ha approvato la sua nomina all’unanimità. Leggi anche: «Sindacato motore di elaborazione di idee», a Parma il consiglio generale Ust Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tanti auguri di buon compleanno a Fausto De Stefani; Auguri di San Valentino 2026, le frasi d'amore più belle da inviare il 14 febbraio con citazioni celebri; Buongiorno e buon Carnevale 2026, le frasi più belle da inviare. FOTO; Buongiorno, Auguri di Buon San Valentino 2026! IMMAGINI nuove e FRASI originali. Auguri buon San Valentino 2026/ Le frasi da dedicare al partner: Grazie per tutto quello che fai…Auguri buon San Valentino 2026, un po' di frasi da dedicare al proprio partner a sole 24 ore dalla festa degli innamorati ... ilsussidiario.net San Valentino: origini, significato e tradizioni della Festa degli Innamorati. IMMAGINI, VIDEO, FRASI per gli auguriIl 14 febbraio di ogni anno, in tutto il mondo si celebra San Valentino, la festa degli innamorati, un giorno dedicato all’amore romantico, ma anche all’amicizia e all’affetto in senso più ampio. Fior ... strettoweb.com UST CISL e FNP CISL TOSCANA NORD #cisltnord facebook Si è svolto oggi il Comitato Esecutivo congiunto della UST CISL e FNP CISL di Viterbo; tanti i temi trattati, che hanno animato un dibattito intenso e costruttivo, tra cui proselitismo e continuità associativa #ustcislviterbo #civuoleunpatto #Cisl #camminodellaresp x.com