Sindacato motore di elaborazione di idee a Parma il consiglio generale Ust
All'Hotel Parma e Congressi si è tenuto il Consiglio Generale Ust Parma Piacenza, organizzato insieme ad Anolf (Associazione Nazionale Oltre le Frontiere). Presenti il segretario generale territoriale Michele Vaghini con la segretaria generale aggiunta Angela Calò e la componente di segreteria. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Altre letture consigliate
BUONA INTEGRAZIONE: locomotiva per la crescita della persona, del lavoro e del Paese. Un incontro dedicato al valore dell’integrazione come motore di sviluppo sociale, culturale ed economico, e alla costruzione di percorsi che mettano al centro dignità, di - facebook.com Vai su Facebook
«Sindacato motore di elaborazione di idee», a Parma il consiglio generale Ust - Al centro il patto sociale fondato su pilastri quali la partecipazione, corresponsabilità tra aziende, lavoratori e istituzioni e solidarietà transgenerazionale ... Scrive ilpiacenza.it