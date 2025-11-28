Robot umanoidi per pattugliare i confini | cosa c' è dietro la mossa della Cina

Robot umanoidi ai valichi di frontiera per pattugliare, guidare i viaggiatori, condurre ispezioni e gestire la logistica. Succede in Cina, dove UBTech Robotics, uno dei principali player hi-tech del Paese, ha riferito di aver stipulato un accordo da 264 milioni di yuan (circa 37 milioni di dollari) con un centro di robotica umanoide a Fangchenggang, una città costiera nella regione autonoma meridionale del Guangxi, al confine con il Vietnam. L'iniziativa pilota prevede l'impiego di robot alle frontiere per assistere i viaggiatori nell'orientamento, nella gestione del flusso del personale, nei pattugliamenti, nelle operazioni logistiche e nei servizi commerciali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Robot umanoidi per pattugliare i confini: cosa c'è dietro la mossa della Cina

