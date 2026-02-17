Giustizia per Quentin Vandalizzati gli uffici di Lfi a Belfort e Tours

Gli uffici di Lfi a Belfort e Tours sono stati danneggiati durante la notte, dopo che qualcuno ha sfondato le porte e rovesciato documenti. Florian Chauche, candidato sindaco a Belfort, ha denunciato i danni causati da questi atti vandalici. La notte scorsa, i locali sono stati presi di mira da persone sconosciute che hanno lasciato segni di distruzione e tensione nella zona.