Giustizia per Quentin Vandalizzati gli uffici di Lfi a Belfort e Tours
Gli uffici di Lfi a Belfort e Tours sono stati danneggiati durante la notte, dopo che qualcuno ha sfondato le porte e rovesciato documenti. Florian Chauche, candidato sindaco a Belfort, ha denunciato i danni causati da questi atti vandalici. La notte scorsa, i locali sono stati presi di mira da persone sconosciute che hanno lasciato segni di distruzione e tensione nella zona.
Clima di alta tensione in Francia. L’ufficio elettorale di Florian Chauche, candidato sindaco a Belfort per La France Insoumise (LFI), è stato oggetto di atti vandalici nella notte. Sulle pareti sono stati gettati schizzi di vernice rossa ed è comparsa la scritta “Giustizia per Quentin”, riferimento a Quentin Deranque, attivista di estrema destra di 23 anni morto a Lione dopo un’aggressione avvenuta giovedì, a margine di una conferenza dell’eurodeputata Rima Hassan (Lfi) a Sciences Po. Sulla vetrina è stato inoltre affisso un manifesto bianco con la frase “La France Insoumise complice. Giustizia per Quentin” stampata in nero. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Francia, l’assassinio di Quentin travolge LFI: il giustificazionismo di Mélenchon e la questione “antifa”
