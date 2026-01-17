Decaro tra sollievo e spinta La giunta chi vince chi perde e i nuovi equilibri L' asse col M5s e lo schiaffo al Pd | cosa succede
L’esito delle recenti consultazioni in Puglia ha rivelato un quadro politico in evoluzione, tra consolidamenti e nuove sfide. La giunta regionale si trova ora a dover gestire equilibri rinnovati, con un focus sull’asse con il M5s e le ripercussioni sul Pd. In un contesto di attesa e responsabilità, si delineano scenari che richiedono attenzione e capacità di adattamento per affrontare le prossime sfide amministrative.
Sollievo, tanto. Negli occhi, nelle parole, nei gesti. Ma senza esagerare, perché ora c’è da correre a perdifiato, governare, divorare la Puglia da nord a sud. Ventiquattr’ore al giorno e sette giorni su sette, ammonisce Antonio Decaro il maratoneta. È un manifesto, uno dei molti disseminati qua e là. Parole, aspettando ora atti e fatti. Per il resto, c’è il dato politico e di prospettiva che si legge in filigrana analizzando la nuova giunta: discontinuità a media intensità nei nomi, perché quattro assessori sono uscenti e però, pur con le dovute sfumature, hanno ormai giocoforza sposato lealmente la causa decariana; un nucleo di fedelissimi sulle leve strategiche e di spesa, dallo Sviluppo economico all’Agricoltura, fino alla Sanità; molta esperienza e qualche pennellata più di rottura (la 38enne Marina Leuzzi); i grandi esclusi, che siano essi singoli consiglieri o territori, già tenuti a freno («è un’unica squadra col Consiglio»); l’asse solido col M5s e con Giuseppe Conte (che incassa il vice) e viceversa la distanza di sicurezza (eufemismo) col Pd romano di Elly Schlein, sgambettato su molte scelte e soprattutto su tanti tagli; e poi la sensazione, nonostante le smentite di prassi («Discontinuità da Emiliano? Mai detto»), che molto cambierà rispetto ai dieci anni precedenti nella macchina amministrativa, negli approcci, nelle visioni. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
