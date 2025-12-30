Dalla separazione delle carriere al Decreto Sicurezza il 2025 è l’annus horribilis della giustizia italiana

Il 2025 si configura come un anno difficile per il sistema giudiziario italiano, segnato da importanti cambiamenti normativi e sfide operative. Dopo un 2024 caratterizzato da criticità, le nuove normative e le riforme in corso stanno influenzando profondamente l’efficienza e l’indipendenza della giustizia nel paese. Questo contesto richiede attenzione e analisi approfondite per comprenderne le implicazioni e i possibili sviluppi futuri.

Se già il 2024 era stato pessimo, il 2025 è destinato a passare alla storia come l'annus horribilis della giustizia italiana. Quello, cioè, nel quale maggioranza e governo Meloni – grazie all'infaticabile opera del Guardasigilli Carlo Nordio – sono riusciti a smontare i dettami costituzionali che fino a oggi hanno regolato il funzionamento della Magistratura; a imbrigliare l'azione penale; a imporre una svolta autoritaria al diritto penale, creando nuovi reati per reprimere il dissenso e, dulcis in fundo, a depotenziare (se non annullare) il perimetro di attività della Corte dei Conti. Il tutto, trovando anche il tempo per aprire un conflitto inaudito con la Corte penale internazionale per il caso Almasri.

