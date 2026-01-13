Nella zona di Piazza Garibaldi, un uomo è stato rapinato e successivamente raggiunto dalle forze dell'ordine. L'intervento del Reparto Prevenzione Crimine e dei Falchi della Squadra Mobile ha portato all’arresto del sospettato e al recupero del cellulare sottratto alla vittima. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità urbana, garantendo maggiore sicurezza nel quartiere.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 29enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale. In particolare, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania sono stati avvicinati da un uomo in piazza Garibaldi; lo stesso, in evidente stato di agitazione, ha raccontato che, poco prima, mentre si trovava nei pressi della pensilina della fermata dell'autobus in piazza Principe Umberto, era stato avvicinato da un soggetto che, facendo intendere di essere armato, gli aveva sottratto il suo telefono cellulare per poi darsi alla fuga.

© Puntomagazine.it - Piazza Garibaldi: rapina un uomo e tenta la fuga. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato

