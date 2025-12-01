Castellammare di Stabia | tenta di rapinare una tabaccheria Tratto in arresto dalla Polizia di Stato

Bloccato dai dipendenti dopo le minacce: arrestato 36enne per tentata rapina a Castellammare di Stabia. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 36enne napoletano per tentata rapina. In particolare, gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in piazza Principe Umberto a Castellammare, per la segnalazione di una rapina all’interno di un’attività commerciale. Giunti immediatamente sul posto, gli operatori hanno accertato che il 36enne era stato fermato dai dipendenti dell’attività in quanto, poco prima, li aveva minacciati, facendo intendere di essere armato, per farsi consegnare l’incasso della giornata. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

