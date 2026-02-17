Giudice Sportivo Serie A | sanzioni per Comolli e Chiellini decisione su Bastoni e multa per Orban

Il Giudice Sportivo ha preso provvedimenti dopo la 25ª giornata di Serie A, penalizzando Comolli e Chiellini e valutando l’eventuale squalifica per Bastoni. Orban, invece, riceve una multa per un comportamento scorretto in campo. La decisione è arrivata al termine di una giornata ricca di tensioni e confronti tra i giocatori.

Nel corso della 25ª giornata di Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo hanno interessato diversi protagonisti del massimo campionato. Le sanzioni riguardano calciatori, club e componenti dello staff, con riflessi immediati sui prossimi appuntamenti di campionato. Pierre Kalulu (Juventus): 1 giornata effettiva di gara. Motivazione: doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Alvaro Morata (Como): 1 giornata di squalifica. Motivazione: doppia ammonizione; la seconda sanzione è stata comminata per un comportamento non regolamentare nei confronti di un avversario (PongracicRanieri).🔗 Leggi su Mondosport24.com

La decisione del Giudice Sportivo su Chiellini e Comolli dopo Inter-Juve: “Aggressivi e intimidatori”Il Giudice Sportivo ha deciso di sanzionare Chiellini e Comolli dopo l’episodio di tensione avvenuto durante Inter-Juventus, a causa del loro comportamento aggressivo e intimidatorio.

