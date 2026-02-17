Giudice Sportivo Serie A | sanzioni per Comolli e Chiellini decisione su Bastoni e multa per Orban
Il Giudice Sportivo ha preso provvedimenti dopo la 25ª giornata di Serie A, penalizzando Comolli e Chiellini e valutando l’eventuale squalifica per Bastoni. Orban, invece, riceve una multa per un comportamento scorretto in campo. La decisione è arrivata al termine di una giornata ricca di tensioni e confronti tra i giocatori.
Nel corso della 25ª giornata di Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo hanno interessato diversi protagonisti del massimo campionato. Le sanzioni riguardano calciatori, club e componenti dello staff, con riflessi immediati sui prossimi appuntamenti di campionato. Pierre Kalulu (Juventus): 1 giornata effettiva di gara. Motivazione: doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Alvaro Morata (Como): 1 giornata di squalifica. Motivazione: doppia ammonizione; la seconda sanzione è stata comminata per un comportamento non regolamentare nei confronti di un avversario (PongracicRanieri).🔗 Leggi su Mondosport24.com
Giudice Sportivo Serie A: inibizioni e multe per Comolli e Chiellini! La decisione su Bastoni e mini-stangata per Orban. Tutti i provvedimenti presiIl Giudice Sportivo ha sanzionato Comolli e Chiellini con inibizioni e multe dopo le tensioni emerse durante le partite della 25ª giornata di Serie A.
La decisione del Giudice Sportivo su Chiellini e Comolli dopo Inter-Juve: "Aggressivi e intimidatori"Il Giudice Sportivo ha deciso di sanzionare Chiellini e Comolli dopo l'episodio di tensione avvenuto durante Inter-Juventus, a causa del loro comportamento aggressivo e intimidatorio.
Giudice Sportivo, un turno a Kalulu e altri 9 giocatori. Due per Orban dell'Hellas VeronaNon soltanto le inibizioni pro tempore riservate ai dirigenti della Juventus, Comolli e Chiellini, dopo le intemperanze verso l'arbitro La Penna.
Le decisioni del giudice sportivo su Comolli, Chiellini e Kalulu dopo il caso Inter-JuveIl giudice sportivo ha comunicato le sue decisioni in merito ai gravi fatti accaduti a San Siro nel post match di Inter-Juventus di Serie A. Chiellini è inibito fino al 27 febbraio 2026 per contestaz ...
Il Giudice Sportivo ha comminato 10mila euro di multa al ds dell' #ACMilan Igli Tare per "avere, al termine della gara, entrando sul terreno di giuoco, contestato in modo aggressivo l'operato arbitrale"
Oggi il Giudice Sportivo: cosa rischiano Comolli e Chiellini