’Giro d’Italia per la Pace’ | primo incontro su Gaza

Castel San Pietro ‘maglia rosa’ per la Pace. Con una delibera di Giunta, il comune termale ha ufficialmente aderito al Giro d’Italia per la Pace, un’iniziativa a livello nazionale che celebra un doppio, significativo anniversario: l’ottavo centenario di San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia, e i quarant’anni di attività del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani. Questa adesione, si legge nel comunicato stampa emesso dal comune, "non è un semplice atto formale, ma il motore di un progetto più ampio denominato ‘ Pace in Comune ’", che si sostanzierà attraverso un ciclo di incontri e riflessioni che mira a trasformare la teoria del dialogo in pratica di cittadinanza attiva, con un chiaro obiettivo, quello di sensibilizzare la comunità locale sui temi della giustizia sociale e dei diritti umani, partendo dalla consapevolezza che la pace non è una condizione statica ma piuttosto un processo che richiede partecipazione e responsabilità collettiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

