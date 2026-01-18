Annuncio di Meloni su Gaza | L' Italia è stata invitata a far parte del Board per la Pace | GUARDA

Il governo italiano ha annunciato di essere stato invitato a entrare nel Board per la Pace relativo alla situazione di Gaza. La presidente Meloni ha sottolineato la volontà dell’Italia di contribuire attivamente al processo di pace, considerando questa opportunità come un impegno importante per promuovere dialogo e stabilità nella regione. L’Italia si impegna a svolgere un ruolo responsabile e costruttivo nel supporto alle iniziative di pace.

"Siamo stati invitati anche noi a farne parte. Penso che l'Italia possa giocare un ruolo di primo piano nella costruzione del piano di pace, e quindi siamo pronti a fare la nostra parte". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando coi giornalisti a Seul sul Board per la Pace per gestire il futuro di Gaza. "Mi pare" che l'Italia, ha aggiunto la premier, sia "un attore molto attivo nella regione, in buoni rapporti con tutti gli altri attori regionali, e quindi siamo contenti e faremo del nostro meglio per dare il nostro contributo, che pensiamo possa fare la differenza". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Abu Mazen ha espresso il suo sostegno affinché l’Italia partecipi attivamente al Peace Board e alle operazioni internazionali di stabilizzazione nella Striscia di Gaza, sottolineando l’importanza di un impegno condiviso per la pace e la sicurezza nella regione.

Oggi si annuncia la costituzione del Board of Peace, un organismo internazionale volto a promuovere la stabilità nella regione di Gaza. Tra i 15 paesi membri figura anche l’Italia, come comunicato nelle ultime ore. Donald Trump ha dichiarato domenica dall'Air Force One che il Consiglio è in fase di formazione, segnando un passo importante nel processo di dialogo e collaborazione internazionale per la pace.

