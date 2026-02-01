Vittime civili il Comune di Piacenza rinnova l' adesione alla campagna di pace

Questa mattina il Comune di Piacenza ha confermato il suo impegno nella campagna di sensibilizzazione sulle vittime civili di guerra. In occasione della Giornata nazionale, il sindaco ha partecipato alle iniziative per ricordare le persone colpite dai conflitti e per sostenere la lotta per la pace. La città vuole mantenere viva la memoria e rafforzare l’attenzione pubblica su un tema che riguarda molte famiglie nel mondo.

Un messaggio la cui urgenza, ricordano Anci e Anvcg, si legge nei dati che raccontano l'attualità: 32 guerre in corso e 23 situazioni di crisi nel contesto internazionale, numeri mai così alti dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi secondo L'Osservatorio e l'Atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo. Con effetti devastanti per quanto riguarda l'uso delle armi esplosive nei centri urbani, dove il 90% delle vittime è costituito da civili che riportano ferite complesse e traumi psicologici duraturi e, come riporta Save the Children Uk, 8370 bambini sono stati uccisi nel corso del 2024 su un totale di 59.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Fossacesia si unisce alla giornata nazionale delle vittime civili delle guerre.

Il Comune di Subbiano ha preso parte alla Giornata Nazionale delle Vittime Civili delle Guerre e dei Conflitti nel Mondo.

Il Papa ricorda la Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo: "Questa iniziativa è purtroppo tragicamente attuale: ogni giorno, infatti, si registrano vittime civili di azioni armate che violano apertamente la morale e il diritto"