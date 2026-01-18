Gira con un coltello e la droga vede i carabinieri e cambia direzione | 30enne denunciato

Un uomo di 30 anni è stato denunciato dai carabinieri di Sala Baganza. Durante un controllo, è stato trovato in possesso di un coltello lungo 21 centimetri e di 3 grammi di hashish. Alla vista delle forze dell’ordine, ha cambiato strada, cercando di allontanarsi. L’intervento ha portato alla sua identificazione e al deferimento per possesso di droga e armi improprie.

Continuano con intensità i servizi straordinari di controllo del territorio a Frosinone, mirati a contrastare la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché la circolazione di oggetti atti a offendere. Recentemente, un uomo è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di un coltello e droga, nell’ambito di queste operazioni di controllo.

Dopo La Spezia, un altro grave episodio è accaduto a #Sora, nel Frusinate. Uno studente è stato ferito con un coltello fuori dal liceo. A colpirlo sarebbe stato un coetaneo. #Tg1 Roberta Ferrari - facebook.com facebook

In Italia il coltello è diventato un oggetto quotidiano. Non un’eccezione. Non un episodio. Non una devianza marginale. Una normalità. I numeri non li porta un sociologo “di sinistra”, non li porta una ONG, non li porta qualche professorone che secondo la prop x.com