Giovanni Storti ha usato l’ironia per commentare il referendum sulla giustizia, che si terrà il 22-23 marzo, e ha paragonato la scelta di approvare la riforma a un’estrazione a sorte degli attori per un film. La sua battuta, fatta durante un evento a Milano, ha attirato l’attenzione di molti spettatori. Storti ha spiegato che, secondo lui, la decisione sembra più un gioco di lotteria che un processo democratico.

Giovanni Storti, membro storico del trio comico Aldo Giovanni e Giacomo, ha scelto l’ironia per esprimere la sua posizione sul referendum del 22-23 marzo che dovrà confermare la riforma della giustizia disegnata dal ministro Nordio. Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, l’attore milanese ha spiegato le sue perplessità su uno dei meccanismi centrali della riforma: il sorteggio dei magistrati. Nel filmato, Storti simula la preparazione di un nuovo progetto cinematografico con i suoi storici partner Aldo e Giacomo. “Devo girare un nuovo film con Aldo e Giacomo, questa volta ci siamo detti: perché anziché sceglierli non estraiamo a sorte gli altri attori?”, esordisce l’attore con tono provocatorio. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Giovanni Storti e la sua gag per il No al referendum giustizia: “Come estrarre a sorte gli attori per un film”

Giovanni Storti e il video ironico per dire ‘no’ al referendum: “Estraiamo a sorte gli attori per il nuovo film...”Giovanni Storti ha pubblicato un video ironico per esprimere il suo no al referendum del 22-23 marzo, perché non condivide la proposta di riforma della giustizia di Nordio.

Giovanni Storti spiega il suo No al Referendum: «Estraiamo a sorte gli attori per il nuovo film» – Il videoGiovanni Storti ha deciso di dire no al Referendum sulla riforma della Giustizia, perché scherza su un'idea inaspettata: estrarre gli attori a sorte per il prossimo film.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.