Giovanni Storti spiega il suo No al Referendum | Estraiamo a sorte gli attori per il nuovo film – Il video

Giovanni Storti ha deciso di dire no al Referendum sulla riforma della Giustizia, perché scherza su un'idea inaspettata: estrarre gli attori a sorte per il prossimo film. La sua posizione nasce dalla volontà di usare l'ironia per commentare una questione politica complessa. In un video, il comico sottolinea come questa proposta possa sembrare altrettanto improbabile quanto il voto sul referendum.

Giovanni Storti, membro storico del trio comico Aldo Giovanni e Giacomo, spiega con ironia il suo no al Referendum che deve confermare la riforma della Giustizia disegnata dal ministro Nordio. Secondo la riforma al posto dell’attuale Csm nascerebbero un’Alta corte e due consigli superiori della magistratura, uno per la giudicante e uno per la requirente, con membri estratti a sorte: un terzo tra professori ordinari in materie giuridiche indicati dall’esecutivo e due terzi tra magistrati giudicanti e requirenti. Storti, a titolo puramente personale, parla di un film in arrivo per il trio, ora intento a scegliere il cast.🔗 Leggi su Open.online

