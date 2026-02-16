Referendum Giovanni Storti e il suo no da ridere | Ora estraggo gli attori del nuovo film con Aldo e Giacomo…

Giovanni Storti ha deciso di sostenere il no al referendum sulla riforma della giustizia, perché ha scelto di usare l’umorismo per esprimere il suo punto di vista. In un video divertente, l’attore ha scherzato dicendo che ora tirerà a sorte gli attori per il suo prossimo film con Aldo e Giacomo. Storti, noto anche per le sue battaglie sociali e ambientali, ha voluto così attirare l’attenzione su una questione che gli sta a cuore. Nel video, ha anche aggiunto che potrebbe chiedere aiuto ai suoi amici attori per decidere chi parteciperà.