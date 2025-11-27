È morto Fabio Luccioli il giornalista aveva 38 anni e ha lottato contro una grave malattia

La città di Foligno e l’intero mondo del giornalismo umbro sono stati colpiti da un lutto improvviso nella mattinata del 27 novembre 2025. Fabio Luccioli, direttore responsabile di Radio Gente Umbra, della Gazzetta di Foligno e del portale di informazione Rgunotizie.it. è morto a causa di una grave malattia, “vissuta con coraggio e discrezione” come riporta il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria. Luccioli aveva 38 anni ed era una figura molto conosciuta e stimata non solo nella sua città, ma in tutta la regione. La notizia della sua morte ha scosso profondamente la comunità locale. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

