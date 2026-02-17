Chi era Giovanna Casadio gentildonna del giornalismo

Giovanna Casadio è morta ieri, lasciando un vuoto nel giornalismo italiano. La causa della sua scomparsa è stata una malattia lunga e difficile. La giornalista, nota per il suo stile diretto e la sua passione, aveva 70 anni e aveva dedicato la sua vita a raccontare fatti importanti, spesso mettendo in luce aspetti nascosti. La sua scrittura si distingueva per chiarezza e precisione, e molte persone la ricordano ancora come una donna di grande rispetto e umanità.

Il mondo dell'informazione italiana piange la scomparsa di Giovanna Casadio, una donna che ha saputo attraversare i decenni della nostra storia politica con grazia e integrità. La "gentildonna del giornalistmo" si è spenta a 71 anni, lasciando un vuoto non solo professionale, ma profondamente umano. A darne l'annuncio è stata la redazione de La Repubblica, la sua "casa" per venticinque anni. Le parole dei colleghi de La Repubblica. Un appellativo che non intende essere un semplice complimento, ma il riflesso di un modo di vivere il proprio mestiere basato sulla misura e sulla ricerca della verità. Lutto nel giornalismo: addio a Giovanna Casadio, cronista di Repubblica Giovanna Casadio, giornalista parlamentare di Repubblica, è morta a causa di una grave malattia. È morta Giovanna Casadio, per 25 anni giornalista di Repubblica Giovanna Casadio, giornalista di Repubblica per più di venticinque anni, è morta a Roma a 71 anni a causa di una lunga malattia. Addio a Giovanna Casadio, la signora della politica: il cordoglio della Stampa parlamentare; È morta Giovanna Casadio, cronista politica di Repubblica: aveva 71 anni; Giovanna Casadio, chi è: marito Mauro Porcù e figli/ Il ricordo della giornalista trapanese Giovanna Casadio, chi era davvero la cronista simbolo della politica italiana: carriera, libri e impegno fino all'ultimo giorno. Addio alla nostra Giovanna Casadio, caparbia gentildonna del giornalismo politico Già la malattia la stava consumando e si era inventata una rubrica di analisi politica sul nostro sito – L'ortica – per restare aggrappata al lavoro. Tutta l'ANPI saluta con immenso dolore Giovanna Casadio, giornalista e scrittrice. Ricordiamo una professionista, una donna di profonda sensibilità democratica, civile, antifascista. Ci stringiamo al dolore della sua famiglia e della redazione de la Repubblica.