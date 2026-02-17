Giovani orientamento e lavoro | nasce Cortona Orienta per rispondere ai bisogni del territorio

Il progetto “Cortona Orienta” nasce dalla richiesta di un gruppo di giovani che desiderano trovare più facilmente un’occupazione nella zona di Cortona. La causa è la crescente difficoltà di accesso al mercato del lavoro per i giovani locali, che spesso si sentono smarriti tra opportunità scarse e poca assistenza. Per affrontare questa situazione, l’amministrazione comunale ha messo in piedi una serie di incontri e workshop pratici, con l’obiettivo di facilitare l’orientamento e migliorare le possibilità di inserimento nel mondo del lavoro.

Arezzo, 17 febbraio 2026 – Giovani, orientamento e lavoro: nasce "Cortona Orienta " per rispondere ai bisogni del territorio. Un progetto per accompagnare i ragazzi nella scelta del futuro professionale e aiutare le imprese a reperire manodopera qualificata. Accompagnare i giovani che faticano a trovare la propria strada e, allo stesso tempo, rispondere al bisogno sempre più urgente delle imprese di reperire manodopera qualificata. È questo l'obiettivo di "Cortona Orienta", il progetto promosso da Confartigianato Imprese Arezzo, in collaborazione con il Comune di Cortona, pensato per creare un ponte concreto tra scuola, mondo del lavoro e sistema produttivo locale.