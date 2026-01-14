Trovato morto in casa aveva diverse ferite alla testa | indagini in corso

Nella notte tra il 13 e il 14 gennaio a Strigno, frazione di Castel Ivano in Valsugana, è stato trovato morto un uomo con multiple ferite alla testa. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. La vicenda sta suscitando attenzione nel territorio, mentre si attendono ulteriori sviluppi dalle indagini in corso.

Tragedia nella notte tra il 13 e il 14 gennaio a Strigno, frazione del comune di Castel Ivano, in Valsugana. Mauro Sbetta, un uomo di sessantotto anni, è stato trovato morto nel soggiorno della sua abitazione. A trovare la salma, il mattino seguente, sarebbe stato un familiare che, allarmato dal. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Leggi anche: L’uomo trovato morto nella Bergamasca aveva ferite alla testa: si indaga per omicidio

Leggi anche: Uomo trovato morto in casa con profonde ferite alla nuca, i vetri della sala in mille pezzi: indagini a Trento

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Valbrona, trovato morto in casa dopo giorni di silenzio: aveva 64 anni; Non risponde al telefono, trovato morto in casa barista del Barbasucon; Trovato morto in casa dopo giorni: dramma della solitudine a Lanciano; Caso Carlo Luigi Montalbetti, ecco i primi riscontri dell'autopsia sul pensionato trovato morto in casa.

Trovato morto in casa con una ferita alla nuca, è giallo. ''Mauro Sbetta era una persona mite e ben voluta da tutti. Siamo scioccati'' - Si chiamava Mauro Sbetta, aveva 68 anni ed era un dipendente della Set in pensione. ildolomiti.it