Un giovane e il suo complice hanno rapinato un ragazzo del Bangladesh in pieno centro. I due gli hanno puntato un coltello e gli hanno chiesto di consegnare il telefono. La polizia ha arrestato uno dei due, mentre l’altro è ancora ricercato. La vittima ha riportato solo spavento. Il giudice ha condannato il giovane, che ora dovrà scontare la sua pena.

Assieme a un complice, aveva rapinato un giovane del Bangladesh, arrivando a puntare un coltello per farsi consegnare uno smartphone. Era l’agosto dello scorso anno, con i due rapinatori – due tunisini di 19 e 17 anni – che furono bloccati il giorno dopo la rapina dalla Squadra volante della Questura spezzina. Nei giorni scorsi, per il nordafricano 19enne – da allora detenuto nel carcere di Villa Andreino – si è chiusa la vicenda giudiziaria, con il gip che, in rito abbreviato, lo ha condannato a una pena di due anni e mezzo, con la sospensione condizionale della pena (estesa per i giovani con meno di 21 anni e incensurati) che gli ha permesso di uscire definitivamente dal penitenziario spezzino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rapina in pieno centro. Condannato un giovane

Approfondimenti su Rapina Centro

Ieri sera, intorno alle 18, una tentata rapina si è svolta in pieno centro.

Una rapina a mano armata si è verificata questa mattina a Cortina d’Ampezzo, in una gioielleria di Corso Italia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Patrizio Official bannato da Twitch: tutta la Verità | RUVIDO 251

Ultime notizie su Rapina Centro

Argomenti discussi: Tentata rapina in pieno centro: anziana malmenata; Identificato l’autore di una rapina in pieno centro a Tolmezzo; Tentata rapina in pieno centro a Padova: anziana spinta a terra dai ladri; Giovane rapinato e colpito con un pezzo di ghiaccio in pieno centro: denunciato un minorenne.

Tentata rapina in pieno centro: anziana malmenataE' successo ieri sera 27 gennaio in corso Vittorio Emanuele a Padova. La vittima, vedova di un noto chirurgo, è rientrata a casa e si è trovata due malviventi in casa. Dopo una breve colluttazione i b ... padovaoggi.it

Molo Audace, nuova, ennesima rapina in pieno centro, a breve annunciata manifestazioneUna rapina sarebbe avvenuta nelle scorse ore alla base del molo Audace, a Trieste, in un’area centrale della città e a poca distanza dalla Questura. A segnalare pubblicamente l’episodio è Forza Nuova ... triestecafe.it

RTL 102.5. . L'audace rapina in pieno giorno è avvenuta sabato a Richmond, nella zona ovest di Londra, riporta il Telegraph. In un filmato ripreso da un passante e ampiamente condiviso sui social media, si vedono due uomini mentre rompono il vetro della - facebook.com facebook

Oggi ricordiamo con profonda gratitudine l’Appuntato dei Carabinieri Donato Fezzuoglio, Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria, a vent’anni dalla sua scomparsa. Il 30 gennaio 2006, Donato ha perso la vita a Umbertide mentre, nel pieno adempimento x.com