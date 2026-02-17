Giovane gravissimo dopo l' incidente in A1 Alan è ancora ricoverato al Maggiore | la sorella avvia una raccolta fondi
Il 16 gennaio, Alan, un giovane di 23 anni, rimane gravemente ferito in un incidente sull'autostrada A1, dopo aver perso il controllo della sua Alfa Romeo e aver tamponato un camion. La sua auto si è ribaltata e ora Alan è ricoverato in condizioni critiche al Policlinico Maggiore di Parma. La sorella ha deciso di avviare una raccolta fondi per aiutarlo durante la riabilitazione.
Il 32enne, alla guida della sua Alfa Romeo, si è schiantato contro una Multipla. Trasportato con l'elisoccorso al Maggiore e sottoposto a trasfusioni di sangue a bordo Era il primo pomeriggio del 16 gennaio. Alan stava guidando la sua Alfa Romeo lungo l'autostrada A1, tra il bivio per l'A15 e il casello di Parma. La sua auto si è schiantata contro una Fiat Multipla. Il giovane 32enne è stato sbalzato fuori dall'auto. È stato sottoposto a trasfusioni di sangue a bordo dell'elisoccorso che lo ha portato all'Ospedale di Parma, nel reparto di Rianimazione in condizioni gravissime.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Giovane ricoverato dopo incidente in discoteca: trauma alla gamba durante una scivolata in pista.
Un giovane di 19 anni è finito in ospedale con un trauma alla gamba dopo una serata in discoteca a Santa Giustina in Colle.
Violento scontro tra auto e moto. Gravissimo un 22enne centauro. Il giovane ricoverato al San DonatoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Giovane gravissimo dopo l'incidente in A1, Alan è ancora ricoverato al Maggiore: la sorella avvia una raccolta fondi; Como, incidente fra moto e camion: 20enne grave in ospedale; A 17 anni precipita dal terzo piano di un palazzo a Fermo: subito soccorso, è gravissimo; L’incidente sulla 131, automobilista muore dopo otto giorni di agonia – chi è la vittima.
Giovane gravissimo Preso l’aggressoreArrestato l’autore dell’accoltellamento avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì sull’isola pedonale di San Benedetto, all’altezza di via Paolini. Si tratta di un tunisino di 26 anni, senza fissa ... ilrestodelcarlino.it
Olbia, terrore in centro: vigilante gravissimo. Arrestato un 26enne per tentato omicidio. L'episodio si è consumato davanti a un market di piazza Crispi: ferita una giovane e ucciso un cane. Continua a leggere su Kalaritana Media. - facebook.com facebook