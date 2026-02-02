Giovane ricoverato dopo incidente in discoteca | trauma alla gamba durante una scivolata in pista

Un giovane di 19 anni è finito in ospedale con un trauma alla gamba dopo una serata in discoteca a Santa Giustina in Colle. Durante la notte, il ragazzo è scivolato in pista e si è procurato una frattura al perone destro. Ora si trova sotto osservazione, ma le sue condizioni non sembrano gravi.

Un giovane di diciannove anni, residente a San Giorgio delle Pertiche, è finito in ospedale con una frattura del perone destro dopo una notte trascorsa in una discoteca di Santa Giustina in Colle. L’incidente è avvenuto nella tarda serata tra sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio, quando il ragazzo, dopo aver trascorso alcune ore in pista da ballo con amici, è stato allontanato dal locale Storya. Secondo quanto riferito, le tensioni sarebbero iniziate in una saletta fumatori, dove il comportamento del giovane avrebbe sollevato preoccupazioni tra il personale di sicurezza. I buttafuori avrebbero deciso di accompagnarlo all’esterno del locale, in un momento in cui il ragazzo si trovava già in condizioni di alterazione, probabilmente legate all’alcol o a un’eccessiva eccitazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

