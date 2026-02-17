Giornata Nazionale del gatto | Italia sempre più felina oltre 10 milioni nelle case

Il 17 febbraio si celebra la Giornata Nazionale del gatto, una ricorrenza che mette in luce come in Italia ci siano ormai oltre 10 milioni di felini domestici. Questa cifra rappresenta un incremento significativo rispetto agli anni passati, e molti di loro vivono in appartamenti urbani. Sempre più italiani scelgono di condividere la propria casa con un gatto, spesso senza rendersi conto di quanto queste creature influenzino le abitudini quotidiane delle famiglie.

In Italia i gatti non sono semplici animali ma stanno al centro delle vite quotidiane dei loro padroni. Sono un vero membro della famiglia, a cui si dedicano tempo, attenzioni e perfino decisioni importanti. Oggi, 17 febbraio 2026, si celebra la Giornata Nazionale del Gatto, ricorrenza nata nel 1990, da un sondaggio di una rivista per individuare la data più consona per celebrarlo. La scelta della data non è affatto casuale: febbraio è infatti il mese del segno zodiacale dell’Acquario, simbolo di intuito e anticonformismo, tratti che definiscono perfettamente l’indole felina. Inoltre, il numero 17, spesso associato alla sventura nella tradizione popolare, viene qui reinterpretato attraverso l’anagramma latino “Vixi” (“ho vissuto”), a simboleggiare le leggendarie sette vite dei gatti, sfatando quindi la credenza che i gatti, in particolare quelli dal manto nero, siano portatori di sfortuna. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

