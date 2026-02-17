Giornata Mondiale del Gatto | storia simboli e tutela
Il 8 agosto si celebra la Giornata Mondiale del Gatto, una ricorrenza che nasce per ricordare l'importanza di proteggere questi animali spesso abbandonati nelle strade. Quest’anno, le associazioni animaliste hanno organizzato eventi nelle piazze di molte città italiane, distribuendo volantini e offrendo consulenze sul salvataggio e l’adozione. Sono circa 7 milioni i gatti domestici in Italia, molti dei quali vivono in condizioni di abbandono o in rifugi.
Giornata Mondiale del Gatto: il fascino senza tempo di un compagno che ci somiglia. La Giornata Mondiale del Gatto celebra uno degli animali più amati e simbolici della nostra quotidianità. Il gatto, con la sua eleganza silenziosa e il suo carattere indipendente, attraversa culture, epoche e immaginari, mantenendo intatto un fascino che continua a sorprenderci. Questa ricorrenza è l’occasione per riflettere sul ruolo che i felini hanno assunto nelle nostre vite e sul legame profondo che si crea tra loro e le comunità umane. Il gatto nella storia: un compagno antico quanto la civiltà. Fin dall’antico Egitto, il gatto è stato considerato una creatura sacra, protettrice della casa e simbolo di armonia domestica. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Giornata mondiale del gatto: dieci portieri chiamati cosìIl 8 agosto si celebra la Giornata mondiale del gatto, un evento che nasce dalla passione per questi animali e dal desiderio di ricordarne le caratteristiche uniche.
Giornata Nazionale del Gatto: perché il 17 febbraio si festeggiano i feliniLa celebrazione nasce proprio con l’obiettivo di sfatare miti e superstizioni secolari e rinnovare un impegno concreto contro abbandoni e adozioni impulsive ... primocanale.it
Giornata mondiale del gatto: perché si celebra il 17 febbraioScopri perché il 17 febbraio si celebra la Giornata mondiale del gatto, la storia della ricorrenza e il legame simbolico tra i felini e questa data speciale. ligurianotizie.it
Oggi è la giornata mondiale del Gatto! Avete già preparato un menu speciale per il vostro Ci mandate una foto del vostro beniamino (Curiosità: in realtà oggi è la giornata del gatto solo da noi e in Polonia. Il Giorno internazionale del gatto viene solitamente facebook
