La Giornata mondiale della scrittura a mano e in corsivo, celebrata ogni anno dal 1977, mette in luce l’importanza di preservare questa forma di comunicazione. Attraverso un approfondimento sulla sua storia, i benefici cognitivi e l’arte del gesto grafico, si evidenzia come la scrittura manuale rappresenti ancora un elemento fondamentale nella cultura e nello sviluppo personale.

di Carmensita Furlano * Da qualche tempo nel mondo si celebra la Giornata mondiale della scrittura a mano e in corsivo, istituita nel 1977 negli Stati Uniti dalla Writing Instrument Manufacturers Association (WIMA) per contrastare il declino della scrittura manuale. Numerosi studi hanno dimostrato che scrivere a mano attiva diverse aree del cervello, migliora memoria, concentrazione e creatività e sostiene lo sviluppo delle abilità motorie, soprattutto nei bambini, rispetto alla scrittura digitale. La scrittura manuale è inoltre un’espressione unica della persona, più autentica e connessa alla personalità, rafforzando anche le relazioni interpersonali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Giornata mondiale della scrittura a mano e in corsivo: tra storia, benefici cognitivi e arte del gesto grafico

