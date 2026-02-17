Giornata mondiale del gatto | dieci portieri chiamati così

Il 8 agosto si celebra la Giornata mondiale del gatto, un evento che nasce dalla passione per questi animali e dal desiderio di ricordarne le caratteristiche uniche. In questa giornata, si sono scelti dieci portieri storici, chiamati così per il loro ruolo di protezione e attenzione, come il gatto. Tra loro ci sono il famoso gatto nero che si dice porti fortuna e il gatto di marmo che si trova in un museo, simbolo di eleganza e mistero. Quest’anno, gli appassionati hanno deciso di dedicare l’occasione anche alle stranezze e alle disavventure di questi felini. Un esempio? Il gatto del Maracanà

Oggi 17 febbraio è la giornata mondiale dei gatti. Per antonomasia, nel calcio, i gatti sono i portieri particolarmente agili, capaci di balzare da un palo all'altro - da un divano all'altro - con un tuffo, dotati di riflessi, per l'appunto, felini. Così Alberto Ginulfi, n.1 della Roma negli anni '60. Divenne famoso per un rigore parato, in amichevole, addirittura a Pelé. E' stato l'unico portiere italiano a riuscire nell'impresa. O Rei si congratulò subito con Ginulfi, promettendogli la maglia a fine partita. E così andò infatti. Quella maglia n.10 del Santos Ginulfi l'ha custodita fino alla fine della sua vita, tra le cose più care.