Pizza un gigante dell’economia italiana | vale 15 miliardi l’anno

La pizza rappresenta uno dei pilastri dell’economia italiana, con un valore annuo stimato di circa 15 miliardi di euro. I dati, presentati al Cnr in occasione del World Pizza Day, evidenziano l’importanza di questo settore nella ristorazione nazionale. Un comparto che continua a crescere e a contribuire significativamente all’economia del paese, consolidando il ruolo della pizza come simbolo della cultura gastronomica italiana.

I numeri del settore presentati al Cnr per il World Pizza Day. Il mondo della pizza in Italia muove ogni anno circa 15 miliardi di euro, confermandosi uno dei pilastri della ristorazione nazionale. Il dato è stato diffuso in occasione del World Pizza Day del 17 gennaio, durante la presentazione a Roma, nella sede del Cnr, del primo report dell' Osservatorio Socio-Economico della Pizza Napoletana. L'Osservatorio è nato dalla collaborazione tra Università degli Studi di Napoli Parthenope, Cnr – Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Associazione Verace Pizza Napoletana e Fipe Confcommercio Campania.

